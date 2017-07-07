Туск: Трамп настроен более оптимистично в отношении Путина, чем Европа

Президент Европейского совета Дональд Туск, выступая 7 июля в Гамбурге перед саммитом «Группы 20», заявил, что в президента США Дональда Трампа более оптимистичны, чем в Европе, ожидания в отношении России и ее президента Владимира Путина, пишет Радио Свобода.

По словам Туска, существует много вопросов относительно российско-американских отношений в «президентскую эпоху Трампа и Путина».

«Мои впечатления от встречи с Трампом заключаются в том, что он имеет гораздо более оптимистичные ожидания от России и Путина, чем это есть в Европе, и чем, например, у меня самого, но мы посмотрим», – сказал Туск.

«Это, безусловно, будет очень интересная конфронтация на фоне того, что мы слышали в Варшаве, и каким будет факт и последствия встречи между Трампом и Путиным», – заявил Туск.

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Туск назвал вчерашнее выступление президента США Дональда Трампа в Варшаве «на удивление многообещающим» относительно трансатлантического сообщества и сотрудничества между Соединенными Штатами и Европой, где он говорил об общих политических и цивилизационных традициях, а также о готовности защищать все западное сообщество.

«Мы долго ждали, чтобы услышать эти слова от президента Трампа, но реальный вопрос в том, были ли они случайными, или новой политикой», – отметил Туск.

Первая личная встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным должна состояться в кулуарах саммита G20 в Гамбурге 7 июля во второй половине дня. Как ожидается, на переговорах будут обсуждаться, в частности, вопросы Украины и Сирии.

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Перед этой встречей президент США уже принял в прошлом месяце в Вашингтоне президента Украины Петра Порошенко, украинский руководитель также встретился тогда с другими высокопоставленными американскими должностными лицами и изложил им украинское отношение к происходящему.