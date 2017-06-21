Порошенко обсудил с Трампом санкции против Москвы и поддержку Украины в противодействии агрессии РФ

Президент Петр Порошенко сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом поддержку Украины в противодействии российской агрессии и дальнейшую санкционную политику в отношении Москвы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на пресс-конференции сегодня в Вашингтоне.

«Вообще, подытоживая визит, можно сказать, что за эти 36 часов состоялись встречи с ключевыми игроками, основными членами новой администрации президента Трампа. Был очень долгий, очень содержательный разговор с господином президентом», - сказал он.

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По словам Порошенко, в ходе переговоров с Трампом подчеркивалась поддержка территориальной целостности Украины и продолжение санкционной политики в отношении РФ.

«Дело первая - это поддержка США суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, поддержка Украины в противодействии российской агрессии, конкретные планы, которые предусматривают сохранение, а иногда даже усиление санкционного режима в отношении РФ - до полного исполнения, имплементации Минских соглашений. Думаю, что это очень важно и не случайно, что именно во время пребывания украинской делегации США ввели новые санкции», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, встреча Порошенко и Трампа состоялась 20 июня. В Белом доме заявили, что президент США встретился с президентом Украины для обсуждения поддержки мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Также 20 июня Министерство финансов США заявило о расширении санкций против 6 россиян, 21 представителя боевиков и компаний с Донбасса, а также против 11 человек и компаний из Крыма.