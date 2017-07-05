Виновные в трагедии МН17 будут отвечать перед судом Нидерландов

Страны - участницы расследование трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные должны отвечать перед судом Нидерландов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, в письме министров юстиции и иностранных дел Нидерландов Стефа Блока (Stef Blok) и Берта Кундерса (Bert Koenders) в Нижнюю палату (парламента) страны, обнародованном на сайте учреждения, говорится, что с Украиной будет подписано отдельное соглашение.

«Этим мы сообщаем о решении, которое было принято относительно способа, в соответствии с которым может быть проведено судебное преследование и суд над лицами, подозреваемыми в сбитии самолета MH17. Австралия, Нидерланды, Бельгия, Малайзия, Украина и страны, правоохранительные органы которых сотрудничают в Объединенной следственной группе, провели совместные консультации, по результатам которых было принято решение, что суд будет проходить в Нидерландах», - говорится в письме.

При этом министры подчеркивают, что решение о том, чтобы судебное преследование и суд состоялись в Нидерландах, было принято совместно. Вариант создания отдельного трибунала был отклонен.

Министры также сообщают, что в соответствии с этим решением прокуратура Нидерландов сможет принимать соответствующие решения по судебному преследованию, например, вызвать подозреваемых.

«Заинтересованные страны убеждены, что такое судебное преследование и судебное разбирательство соответствуют резолюции 2166 СБ ООН, согласно которой лица, ответственные за сбитие рейса MH17, должны быть привлечены к ответственности», - отмечается в письме.

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Кроме этого, парламенту сообщили, что с Украиной достигнута договоренность о подписании двустороннего соглашения с целью судебного преследования и судебного разбирательства в Нидерландах.

«Это включает договоренности по ряду направлений: передача уголовного расследования из Украины в Нидерланды по самолету МН17, возможность допросить любых подозреваемых через видеосвязь и передача исполнения приговоров заключенных», - отмечают министры.

Они также убеждены, что «без сомнений судебное разбирательство и судебное преследование в Нидерландах охватит всех жертв из всех стран».

«Это важно для Австралии и Малайзии», - отмечается в письме.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовала отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России.

Место пуска ракеты - поселок Первомайское, который находился под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей назвали «предварительными».

Кроме того, группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, подтверждающее, что «Бук», которым был сбит самолет, является российским.