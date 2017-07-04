ФСБ изолировала одного из ключевых свидетелей по делу сбитого МН17 - волонтеры

Характерные признаки задержания Геранина указывают на реализацию спецоперации ФСБ по зачистке и изоляции свидетелей террористического акта против мирового сообщества.

Краткая заметка о задержании Геранина, которого назвали "военным экспертом" и "полковником, которому докладывали о сбитом "Боинге" рейса MH17, вышла на MK.ru, но оперативно была удалена с сайта, говорится в расследовании InformNapalm.

Но на региональных ресурсах остались перепечатки данного материала. Новость не вызвала резонанса в российских СМИ и была замята.

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Сообщалось, что основанием для задержания стало то, что Геранин якобы перевозил в своем авто осколочный боеприпас для 40-мм подствольного гранатомета ГП-25. После задержания по месту жительства Геранина произвели обыск и дополнительно выявили несколько единиц огнестрельного оружия. В задержании и обысках участвовали сотрудники ГИБДД и полиции, но инсценировка и способ задержания похожи на спланированную операцию ФСБ. На данный момент задержанный находится под следствием в СИЗО. Известно, что из ГРУ ГШ РФ его уволили задним числом.

Также известно, что в начале марта 2014 года полковник Геранин лично прибыл в Крым и принимал активное участие в аннексии украинского полуострова Россией. Геранин также интересен тем, что по данным СБУ он лично курировал боевика Безлера ("Бес") в период его пребывания на Донбассе. 20 июля 2014 СБУ опубликовало перехват доклада Игоря Безлера Василию Геранину о сбитом самолете рейса МН17. Таким образом он является одним из ключевых свидетелей в деле российского теракта против международного сообщества.

"Действия спецслужб Российской Федерации по изоляции и ликвидации свидетелей террористического акта против пассажиров рейса MH17 указывают, что Россия всеми силами пытается препятствовать следственному процессу", - говорится в расследовании волонтеров.

Как сообщал УНИАН, международная команда расследователей Bellingcat ранее обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозку установки "Бук", из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский, известный под псевдонимом "Хмурый".