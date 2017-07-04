Белый дом подтвердил названную Кремлем дату встречи Трампа и Путина

В США подтвердили, что встреча президента США Дональда Трампа с российским руководителем Владимиром Путиным состоится в первый день саммита «Группы двадцати» в немецком Гамбурге, в пятницу, 7 июля.

Как сообщили в Белом доме, это будет «нормальная двусторонняя встреча», и состоится она во второй половине дня, передает Радио Свобода.

Других комментариев во вторник, что является в США национальным праздником, Днем независимости, в Вашингтоне не давали.

Ранее во вторник о встрече Трампа с Путиным 7 июля сообщили в Москве.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта встреча на полях саммита будет «полноценная» и «сидячая», а не «на ногах». Но пресс-конференции двух руководителей после нее не будет, добавил он.

Помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что встреча двух президентов будет «весьма обстоятельной», но добавил, что пока не ясно, сколько времени она продлится.

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А заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что в центре внимания встречи президентов будут Сирия и Украина. Но, добавил он, этим повестка дня не ограничивается. При этом главный дипломат выразил надежду, что обоим руководителям хватит времени для разговора и по другим вопросам.

В предыдущие дни советник Белого дома по национальной безопасности генерал Герберт Раймонд МакМастер заявлял, что определенной повестки дня встречи двух руководителей нет, и американский президент сам укажет на том, о чем он захочет говорить с российским.

Это должна быть первая со времени избрания Трампа личная встреча американского руководителя с Путиным. За это время они дважды говорили по телефону.

Отношения США и России в последнее время значительно заостренны из-за целого ряда разногласий, среди которых действия России в Украине и Сирии или ее вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, о котором единогласно заявили все спецслужбы США в совместном заявлении (Москва отрицает это).

В ходе предвыборной кампании Трамп много раз восхвалял Путина и обещал улучшить отношения с Россией. Но после его избрания этого так и не произошло. Администрация Трампа сейчас продолжает предыдущую политику Вашингтона в отношении Москвы, несмотря на новые заявления президента США о надежде на лучшие отношения с Россией.