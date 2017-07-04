В Кремле назвали дату встречи Трампа с Путиным

Первая встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 7 июля в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, встреча Трампа и Путина согласована именно на эту дату.

Как сообщал УНИАН ранее, Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным будет поднимать вопрос аннексии Крыма Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что главной темой переговоров президентов России и США на саммите "Большой двадцатки" в Германии будет поддержка Россией Башара Асада и вопрос оккупированных территорий Украины, включая Крым. При этом вмешательство России в президентские выборы в США, скорее всего, не будет подниматься во время встречи.