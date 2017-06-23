В Париже двухэтажный туристический автобус застрял в тоннеле, есть пострадавшие (фото)

В центре Парижа туристический автобус заехал в тоннель, который оказался слишком низким для него и застрял, в результате инцидента четыре человека травмированы, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Parisien. Авария произошла около часа ночи в ночь на пятницу.

Инцидент произошел с двухэтажным автобусом компании Les Cars Rouges, которая организовывает туры по городу для туристов. Автобус заехал в тоннель, который оказался слишком низким для него, и застрял. На фото, опубликованном изданием, видны серьезные повреждения автобуса.

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Пока не установлено, почему водитель туристического автобуса, который ежедневно курсирует по одним и тем же маршрутам, решил поехать через туннель. Ведь проезд автомобилям высотой более 2 метров 70 сантиметров в туннеле запрещен. Высота двухэтажного автобуса превышала этот показатель.