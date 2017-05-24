В оборонной доктрине Польши Россия названа главной угрозой

В Оборонной концепции Польше, представленной министром обороны Антонием Мацеревичем, Россия названа главной угрозой для региона Восточной Европы.

В документе, размещенном на сайте Министерства обороны Польши, говорится: "Конечная цель России - создать новый мировой порядок, который основывается на так называемой "прочности мировых держав". Мы предполагаем, что до 2032 года Россия сохранит свою агрессивную позицию в иностранной политике и политике безопасности. Учитывая асимметричность военного потенциала между Россией и членами НАТО на восточных границах, такая ситуация создает прямую угрозу для Польши и региона".

Читайте такжеКак Запад сдерживал агрессию России - The Daily Beast

Отмечается, что такой оценки придерживается не только Польша. В частности, это было подтверждено решением Соединенных Штатов Америки укрепить восточный фланг Альянса и решением Европейского Союза сохранять санкции против РФ.

Также в концепции отмечается, что источником особого беспокойства являются попытки РФ с помощью вооруженных сил достигать политических целей, в том числе во время агрессии против Грузии в 2008 году, аннексии украинского Крыма и агрессии против Украины.

"Россия готова дестабилизировать внутренний порядок других государств и ставит под сомнение их территориальную целостность путем откровенного нарушения международного права. Действия России часто замаскированы и осуществляются ниже уровня вооруженного конфликта. Вполне реально, что РФ может начать региональный конфликт и втянуть в него одно или несколько государств НАТО. Россия, вероятно, также может спровоцировать войну через подставных лиц в разных частях мира для того, чтобы осуществлять давление на западные страны", - говорится в концепции.