Генерал США заявил о необходимости усилить войска в Европе для сдерживания агрессии РФ

Американский генерал Кертис Скапаротти, командующий военным контингентом США в Европе во вторник заявил, что Соединенные Штаты должны иметь больше войск в Европе для сдерживания все более агрессивной России.

Как пишет издание The Hill, генерал сообщил сенаторам, что позиции США в Европе, которые включают в себя две бригады боевых групп и одну ротационную бригаду, нужно увеличивать со временем.

«Российские позиции – это не легкая сила, это тяжелая сила», – отметил он во время слушаний подкомитета Сената.

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«Для того, чтобы иметь позиции, которые являются одновременно надежными и правильного состава, нам нужно больше бронированных сил ... чтобы быть уверенными, что у нас есть силы в достаточном объеме, что позволит нам сдерживать Россию», - добавил он.

Скапаротти также сказал, что законодатели должны рассмотреть вопрос о направлении в Европу большего количества людей, которые решают сложные вопросы, например, инженеров и авиационных бригад.

Военные США на сегодня имеют около 62000 военнослужащих в Европе в противовес 300 000 во время пика Холодной войны.