Нобелевскую премию мира получил банкир

В Осло объявлен лауреат Нобелевской премии мира. В этом году эта почетная награда присуждена гражданину Бангладеш Мухаммаду Юнусу (Muhammad Yunus). Он разделил премию с основанным им Grameen Bank. Как сообщается на официальном сайте Нобелевского комитета, награда вручена в знак признания их заслуг в создании основ для социального и экономического развития в одной из беднейших азиатских стран.

Юнус и его банк выдают микрокредиты беднякам, не требуя от них никаких финансовых гарантий. В заявлении Нобелевского комитета отмечается, что установление прочного мира невозможно, если "большие группы населения не в состоянии выбраться из нищеты". По мнению членов комитета, деятельность лауреатов премии мира за 2006 год способствует развитию демократии и соблюдению прав человека.

В прошлом году премию вручили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его главе Мохаммеду эль-Барадеи (Mohammed el-Baradei) за борьбу с распространением ядерного оружия.

Лента.ру