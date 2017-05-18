"Жулик" vs "негодяй": Российский олигарх Усманов и Навальный обменялись оскорбительными видеообращениями (видео)

Оппозиционер Алексей Навальный записал ответное видеообращение к миллиардеру Алишеру Усманову, в котором назвал его начинающим видеоблогером.

«Дорогой Алишер Бурханович Усманов, конечно, я отвечу и по пунктам напомню вам, и расскажу всем остальным, какой же вы все-таки жулик. И уверяю Вас, что мои слова будут более убедительны», — сказал Навальный в своем видео.

Также Навальный пообещал сделать собственный полный ответ бизнесмену в ближайшее время.

Ранее российский миллиардер Алишер Усманов записал видеообращение в ответ на обвинения оппозиционера Алексея Навального.

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В своем видео бизнесмен назвал Навального преступником и подчеркнул, что он «сделал для себя это видеообращение к тем людям, которые, возможно, пока еще думают, что ты (Алексей Навальный) говоришь правду».

Ранее фонд Навального выпустил видеоролик, в котором оппозиционер указал нестыковки в комментарии Усманова по поводу обвинений из фильма ФБК.