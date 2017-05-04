ВС США опубликовали кадр военного фотографа, которая сняла собственную гибель

Гилда Клейтон, 22-летняя американский военный фотограф, сняла фото случайного взрыва ствола миномета, который унес жизнь самой девушки и еще 4-х афганских военных. Снимок был опубликован в мартовско-апрельском издании Military Review, передает Euronews.

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В начале мая пресс-служба вооруженных сил США опубликовала снимки, которые Клейтон сделала на протяжении военных учений в Афганистане в июле 2013 года, во время которых погибла.

Один из четырех погибших афганцев тоже был военным фотографом, которого Клейтон должна была научить документировать стрельбы. Он тоже сделал снимок в момент взрыва.