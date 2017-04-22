Атака Талибана на военную базу в Афганистане: число погибших военных возросло до 140 человек

В Афганистане в результате нападения боевиков из движения "Талибан" на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа погибли по меньшей мере 140 человек. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на свои источники.

Должностные лица говорили на условиях анонимности, поскольку правительство еще выпустит официальные цифры потерь.

Собеседники Reuters не исключили, что число погибших может расти и дальше. Среди военных много раненых.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" убили по меньшей мере 70 афганских военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана

Талибы, в свою очередь, заявили, что использовали подрывников-смертников, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы.