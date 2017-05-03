Навальный не сможет баллотироваться в президенты России: Кремль через суд не допустил его к выборам

Суд в России признал законным приговор для оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова по делу о хищениях имущества предприятия «Кировлес». Об этом сообщает «Meduza».

Издание сообщает, что Кировский областной суд оставил без удовлетворения жалобу политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова на приговор по делу «Кировлес». Таким образом приговор вступил в силу.

Обвинения в заседании просило оставить приговор без изменений. Защита Навального и Офицерова просил отменить приговор. Адвокат политика заявил, что приговор будет обжалован в Европейском суде по правам человека.

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Отмечается, что 8 февраля в Ленинском суде Кирова Навального и Офицерова повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». Навальный получил пять лет условно, Офицеров — четыре года условно.

По российскому законодательству, эта статья запрещает выдвигаться на пост президента.

Дело «Кировлеса» было рассмотрено повторно после отмены первого приговора.

Решение было отменено, поскольку Европейский суд по правам человека постановил, что Навального и Офицерова осудили за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса.

Также Европейский суд обнаружил нарушения в деле «Кировлеса» и присудил оппозиционеру Алексею Навальному компенсацию в размере €48,053.

13 декабря 2016-го года Навальный объявил об участии в выборах президента.