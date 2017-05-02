Дамаск использовал нервно-паралитический газ во время последних атак - правозащитники

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявляет о новых показаниях, которые указывают, что сирийская власть применяла нервно-паралитическое вещество во время четырех химических атак, начиная с декабря, пишет Радио Свобода.

Среди них и химическая атака 4 апреля в Хан-Шейхуне, во время которой погибли около 100 человек, среди которых 30 детей.

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В отчете, опубликованном 1 мая, правозащитники отмечают, что эти атаки являются лишь частью использования химического оружия Дамаском, что может составлять уголовные преступления против человечности.

«Использование властью нервно-паралитического вещества является смертельной эскалацией», – отметил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Правозащитники отмечают, что не имели возможности провести расследование непосредственно на месте атак. Они опросили 60 очевидцев и проанализировали фото и видео жертв.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с предполагаемым применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

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5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун составило 72 человека, сотни пострадали.

В ответ на эту атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.