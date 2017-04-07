США нанесли удары по Сирии для предотвращения использования химоружия – декларация Могерини

Соединенные Штаты Америки сообщили Европейскому Союзу о превентивном характере удара в Сирии с целью предотвратить дальнейшее использование химического оружия.

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Об этом говорится в декларации высокого представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини от имени ЕС относительно удара США по Сирии, распространенной в пятницу в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«США проинформировали ЕС по поводу того, что, основываясь на оценке, в соответствии с которой сирийский режим использовал химическое оружие, они нанесли удар по аэродрому Шайрат в Сирии с понятной целью предотвратить и сдержать распространение и использование смертоносного химического оружия. США также сообщили нам, что эти удары являются ограниченными и направлены на предотвращение и сдерживание дальнейшего использования химического оружия», - говорится в декларации.

Могерини подчеркнула, что ЕС будет продолжать поддерживать усилия и деятельность ОЗХО (OPSW, Организация по запрещению химического оружия ООН), в частности, в Сирии, в том числе, совместный следственный механизм ОЗХО ООН по расследованию применения химического оружия. «Виновные должны быть наказаны в рамках Организации Объединенных Наций», - подчеркивается в декларации.

«ЕС твердо считает, что военного решения конфликта быть не может и стремится к единству, суверенитету, территориальной целостности и независимости сирийского государства. Только надежное политическое решение, как это определено в резолюции ООН 2254 и Женевском коммюнике 2012 обеспечит мир и стабильность в Сирии и сделает возможным решающее поражение ИГИЛ и других террористических групп в Сирии, определенных ООН», - заявила Могерини.

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Она также напомнила, что ЕС был однозначным в своем осуждении применения химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля, с многочисленными жертвами с симптомами отравления газом. «Использование химического оружия или химических веществ в качестве оружия является военным преступлением, а установленные преступники должны быть привлечены к ответственности за это нарушение международного права», - говорится в декларации.