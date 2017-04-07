В Кремле отказались объяснить, почему российские ЗРК не сбили американские "Томагавки" в Сирии

В Кремле не комментируют, почему российские зенитно-ракетные комплексы не стали сбивать американские «Томагавки» в Сирии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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На вопрос, действительно ли Россия отключила свою систему противовоздушной обороны, Песков ответил: «Без комментариев».

По его словам, российская сторона заранее получила оповещение о нанесении удара США по Сирии. «Да, информация была предоставлена», - сказал Песков.

Он пояснил, что президенту РФ Владимиру Путину «никто не звонил», а сигнал поступил по «существующим каналам обмена информацией».

В то же время Песков подчеркнул, что какие-либо контакты между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ в связи с ударами США по сирийской авиабазе не планируются.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что меморандум с Вашингтоном по безопасности полетов в Сирии утратил смысл после ракетного удара США. «Смысл меморандума собственно был утерян сегодня ночью с нанесением ударов», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля ночью США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы.

Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 04:40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. В ведомстве отметили, что российские военные, которые поддерживают сирийское правительство, были проинформированы заранее об этом шаге со стороны США.

В заявлении Пентагона отмечается, что ракеты были выпущены по самолетам, ангарам, заправочным станциям, складам техники и вооружений и средствам ПВО на сирийской военной базе Шайрат.

В Кремле назвали удары США по Сирии «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом». В связи с ракетным ударом США президент Путин созывает Совет безопасности РФ.

Отметим, что в Сирии развернуты российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.