Химическая атака в Сирии: правозащитники назвали количество жертв

Количество погибших в результате предположительной химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля составляет 72 человек. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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В то же время активисты сообщают о возобновлении воздушных ударов по этому городу. По словам одного из представителей команды гражданской обороны провинции Идлиб, воздушные удары в среду проходили неподалеку от места, где за день до того была осуществлена химическая атака в Хан-Шейхуне. Он сказал, что эти удары не приводят к человеческим потерям, потому что из того района людей эвакуировали после химической атаки.

Как сообщал УНИАН ранее, вчера, 4 апреля, СМИ сообщали, что в подконтрольной повстанцам сирийской провинции Идлиб в результате возможной газовой атаки, осуществленной силами режима Асада или российскими войсками, погибли по меньшей мере 100 человек, еще 400 имеют проблемы с органами дыхания.