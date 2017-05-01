В Стамбуле полиция задержала более 150 демонстрантов (фотогалерея)

В крупнейшем городе Турции Стамбуле произошли столкновения между участниками демонстраций, которые вышли на улицы по случаю праздника 1 мая, и полицией. Силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули, пишет Deutsche Welle.

По данным полиции, по всему городу были задержаны 165 манифестантов. Большинство из них пыталась попасть на площадь Таксим, где власти запретили проводить любые акции оппозиции, сообщает AP.

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Еще 18 человек были задержаны по подозрению в планировании насильственных действий. По утверждению полиции, у них обнаружили коктейли Молотова, маски и пиротехнику.

В одном из районов города группа из около 200 манифестантов пыталась попасть на площадь Таксим. Они несли транспаранты с надписью "Да здравствует первомай. Диктатору - нет!".

По данным информагентства DHA, в другом районе полиция применила против митингующих слезоточивый газ и задержала многих участников акции. Протестующие скандировали "Таксим - наш и останется нашим".

В третьем районе, согласно данным телеканала NTV, полиция задержала 70 человек.

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Сама территория вокруг площади Таксим была окружена отрядами полиции. Государственное информационное агентство Anadolu сообщило о привлечении 30 тысяч полицейских и сотрудников служб безопасности для охраны правопорядка в городе. Над городом кружили вертолеты.

Таксим имеет символическое значение для протестов в Турции. Во время первомайской демонстрации 1977 года 34 демонстранты погибли на площади от выстрелов. В 2013 году же Таксим стал основным местом проведения массовых антиправительственных протестов.