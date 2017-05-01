Турецкая полиция разогнала демонстрантов в центре Стамбула
Полиция применила слезоточивый газ: несколько человек пострадали, десятки были задержаны.
В турецком Стамбуле первомайская демонстрация переросла в столкновения с полицией.
Как сообщает Радио Свобода, протестующие пытались прорваться на центральную площадь Таксим, которая была главным пунктом протестов против власти в 2013 году.
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Власти Стамбула запретили массовые акции в центре города, полиция заблокировала подходы к площади. В результате столкновений несколько человек пострадали, десятки были задержаны, говорится в сообщении.
Кроме того, полиция применила слезоточивый газ.
По информации агентства AFP, протестующие пытались развернуть плакаты с антиправительственными лозунгами. Они выступали против поправок в конституцию, расширяющих полномочия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Отмечается, что ежегодно в Турции в День труда, 1 мая, проходят массовые протесты, сопровождающиеся жесткими действиями полиции против протестующих.