Турецкая полиция разогнала демонстрантов в центре Стамбула

В турецком Стамбуле первомайская демонстрация переросла в столкновения с полицией.

Как сообщает Радио Свобода, протестующие пытались прорваться на центральную площадь Таксим, которая была главным пунктом протестов против власти в 2013 году.

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Власти Стамбула запретили массовые акции в центре города, полиция заблокировала подходы к площади. В результате столкновений несколько человек пострадали, десятки были задержаны, говорится в сообщении.

Кроме того, полиция применила слезоточивый газ.

По информации агентства AFP, протестующие пытались развернуть плакаты с антиправительственными лозунгами. Они выступали против поправок в конституцию, расширяющих полномочия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что ежегодно в Турции в День труда, 1 мая, проходят массовые протесты, сопровождающиеся жесткими действиями полиции против протестующих.