В России прокомментировали обвинения в поставках оружия талибам и назвали заявления Вашингтона лживыми

В Росси заявили, що обвинения США в поставках Россией оружия талибам - - ни на чем не основанные заявления. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

"Что касается заявлений о якобы поставляемых нами вооружений талибам, которые звучат от военных в Вашингтоне и руководящих групп США в регионе, включая Афганистан, то это непрофессиональные заявления, ни на чем не основаны, - подчеркнул Лавров.

Читайте такжеВ результате нападения талибов в Афганистане могли погибнуть до 200 человек - СМИ

"Убежден, что те, кто в США получает деньги за доставку руководству достоверной разведывательной информации, прекрасно знают, что это лживые утверждения", - отметил он.

По словам Лаврова, высказывания США о якобы поставках Россией оружия талибам нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от планов по смене режима в Сирии.

Как сообщал УНИАН ранее, командующий американским контингентом в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что Россия поставляет оружие боевикам в Афганистане, в том числе и «Талибану». Американский генерал подчеркнул, что не опровергает свое заявление накануне, в котором лишь предположил такую возможность. Отвечая на вопрос журналистов, оказывает ли Россия помощь талибам, в частности, оружием, Николсон ответил: "Я не опровергаю этого".