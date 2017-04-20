Путаница с авианосцами: в Пентагоне объяснили заявление Трампа
В Пентагоне объяснили, почему отправленные Трампом в КНДР боевые корабли движутся в противоположную сторону.
Американские военные выступили с уточняющими заявлениями по поводу местонахождения боевых кораблей, которые - согласно сделанному на прошлой неделе заявлению президента США Дональда Трампа - отправились к берегам Северной Кореи, но при этом движутся в противоположную сторону, передает Русская служба Би-би-си.
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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ударная группа во главе с авианосцем "Карл Винсон" в настоящее время отправляется в западную часть Тихого океана.
Авианосец - часть "армады", которая, согласно ошибочному заявлению Трампа, "отправилась в Северной Корее" еще на прошлой неделе.
Однако, как выяснилось, на момент выступления Трампа корабли направлялись в другую сторону для совместных учений с Австралией.
Комментируя возникшую путаницу, глава Пентагона заявил: "Мы делаем именно то, что, как мы говорили, собираемся делать. Они отправятся к месту назначения".
"И я сообщу, когда они доберутся туда и когда начнут действовать", - добавил Мэттис.
Путаница с передвижением американских военных кораблей началась 9 апреля, когда ВМС США сообщили, что ударная группа во главе с "Карлом Винсоном" отправляется из Сингапура в западную часть Тихого океана.
Два дня спустя Трамп сказал в интервью телеканалу Fox, что США отправляют "очень мощную армаду" в сторону Корейского полуострова.
Его слова вызвали бурную реакцию в Восточной Азии, где заподозрили, что США готовятся к превентивному удару по Северной Корее.
Однако выяснилось, что корабли отправились не на север, к Японскому морю, а в другую сторону - к Австралии для запланированных учений с австралийскими военными.