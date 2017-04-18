Пентагон приступил к оценке ядерного потенциала США

Пентагон по приказу президента США Дональда Трампа официально приступил к оценке ядерного потенциала Соединенных Штатов "для готовности к предотвращению угроз ХХI века", передает РБК.

Пресс-секретаря военного ведомства Дана Уайт заявила, что соответствующую проверку в понедельник, 17 апреля, Пентагону поручил начать американский министр обороны Джеймс Мэттис.

Читайте такжеПостпред КНДР при ООН: Ядерная война может начаться в любой момент

«Завершится [оценка ядерного потенциала] до конца года, после чего президенту [США] будет представлен окончательный отчет», - добавила пресс-секретарь Пентагона.

Прежде оценку ядерного потенциала США американские военные производили семь лет назад, в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля вице-президент США Майк Пенс заявил, что «эра стратегического терпения» США "закончилась" в отношении КНДР из-за ее нежелания отказаться от ядерного оружия и баллистических ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп как верховный главнокомандующий Вооруженными силами США отправил на Корейский полуостров авианесущую корабельную группу во главе с авианосцем ВМС США «Карл Винсон» – как считают, в попытке дать сигнал Северной Корее о ее амбициях развивать ядерное оружие и баллистические ракеты вопреки резолюциям Совета безопасности ООН. В ответ Пхеньян уже угрожал ядерной атакой в ответ на возможную агрессию со стороны США.

В марте Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистические ракеты. Еще один пуск состоялся 5 апреля, накануне визита в США лидера Китая Си Цзиньпина. Пхеньян и ранее неоднократно нарушал шесть резолюций Совета безопасности ООН, которые требуют положить конец деятельности КНДР в ракетной и ядерной областях. В последние месяцы Пхеньян снова активизировал ракетные испытания.