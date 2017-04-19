Главная оппозиционная партия Турции угрожает выходом из парламента в знак протеста с референдумом - СМИ

Главная оппозиционная политическая сила в Турции - Республиканская народная партия - может рассмотреть возможность выхода из парламента в знак протеста против нарушений, допущенных 16 апреля во время референдума о внесении изменений в конституцию страны о переходе от парламентской к президентской республике со значительным расширением полномочий президента.

Как сообщает издание Hurriyet Daily News, об этом сказала пресс-секретарь партии Селин Саек Бёке.

«Мы не признаем результаты референдума», - сказала она.

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"Не должно быть сомнений, что мы воспользуемся нашими демократическими правами против этого", - сказала Бёке, отметив, что необходимо вновь провести референдум, так как его законность ставилась под сомнение как в Турции, так и в мире.

Как сообщал УНИАН, в Турции состоялся референдум, по результатам которого президент получит неограниченные полномочия. По результатам подсчета 100% бюллетеней, 51,41% турок поддержали внесение изменений в Конституцию, а 48,59% высказались против. В Стамбуле и других городах тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против результатов референдума.

Австрийский член миссии наблюдателей Совета Европы Алев Корун заявил, что на референдуме в Турции могло быть сфальсифицировано до 2,5 млн голосов.