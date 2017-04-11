Скандальный инцидент на борту United Airlines: новые подробности (видео)

Как передает Русская служба Би-би-си, департамент авиатранспорта штата Чикаго заявил, что один из охранников, принявший участие в инциденте, "отправлен в отпуск", добавив, что департамент "не одобряет его поведения".

В заявлении также говорится, что проводится расследование, и что подобное поведение "не соответствует стандартным процедурам".

United заявила Би-би-си, что "на рейс 3411 из Чикаго в Луисвилл было продано слишком много билетов".

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"После того как наши сотрудники попытались найти волонтеров, один из клиентов отказался покинуть борт добровольно, после чего были вызваны сотрудники службы безопасности", - добавили в компании.

Вскоре после этого глава United Оскар Муньос написал в "Твиттере": "Это очень печальный для всех нас инцидент. Я приношу извинения за то, что нам пришлось переместить этих клиентов".

"Наша команда в экстренном порядке сотрудничает с властями, а также проводит собственное тщательное расследование произошедшего. Мы пытаемся связаться с этим пассажиром, чтобы рассмотреть и разрешить эту ситуацию", - пишет Муньос.

Инцидент вызвал большой резонанс среди пользователей соцсетей. Возмущенные люди призывают бойкотировать авиакомпанию. Сотрудников United также обвиняют в расизме.

Как сообщал УНИАН, в социальных сетях по всему миру активно распространяется видеозапись, на которой видно, как служба безопасности авиакомпании United Airlines силой снимает с рейса пассажира.

На кадрах видно, как мужчину средних лет силой заставляют покинуть свое место, а затем за руки и за ноги тащат по проходу к выходу. На другой видеозаписи видно, как мужчина с окровавленным лицом держится за перегородку в салоне и повторяет: "Убейте, просто убейте меня, мне нужно домой".