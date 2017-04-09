В центре Осло обнаружили похожий на бомбу предмет

В центре норвежской столицы бдительные горожане обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом сообщается в твиттере полиции Осло вечером в субботу, 8 апреля, передает DW.

Полиция оцепила большую территорию городского района Грёнланн, где был найден подозрительный предмет. Все рестораны и магазины закрыты. Людей просят оставаться в квартирах и не выходить на улицу.

Полиция уже сообщила о задержании одного человека, который находится в статусе подозреваемого. В правоохранительных структурах, хотя и не подтвердили, что речь идет о взрывном устройстве, но заявили, что обнаруженный предмет, по-видимому, "не обладает большим разрушительным потенциалом".

Читайте также"Нет в мире больше безопасных мест": очевидец рассказал о теракте в Стокгольме

Ожидается прибытие команды саперов, которые на месте проведут экспертизу подозрительной находки.

Грёнланн является преимущественно иммигрантским районом, где проживает много выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. Здесь же и располагается штаб-квартира полиции Осло.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля, в группу людей на пешеходной улице в Стокгольме въехал автофургон. По данным полиции, автомобиль врезался в здание универмага неподалеку от многолюдной пешеходной зоны. Жертвами нападения стали четыре человека, более 10 получили травмы. Полиция задержала двух подозреваемых в нападении.