В Швеции задержали второго подозреваемого в причастности к теракту - СМИ

Шведская полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме, сообщает Reuters. Отмечается, что второй подозреваемый связан с первым задержанным.

Как передает шведский телеканал SVT, задержание полиция произвела в пригороде Стокгольма под названием Хюльста, около 23:00 по местному времени.

Источники в полиции подтвердили, что задержание связано с расследованием теракта, произошедшим в Стокгольме 7 апреля. При этом представители правоохранительных органов отказались комментировать эту информацию.

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Как сообщал УНИАН, ранее в полиции Швеции заявили о задержании одного подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме. Однако других подробностей относительно него не приводится.

Также в полиции рассказали, что жертвами теракта стали четыре человека, еще 15 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, в Стокгольме грузовик въехал в толпу. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма является террористической атакой.