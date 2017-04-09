Спасатели обнаружили шестерых погибших на месте обрушения жилого дома в Польше

Тело шестого погибшего обнаружено в развалинах каменного жилого дома, который обрушился на западе Польши в городе Свебодзице. Об этом сообщил центр координации спасательной операции пожарной охраны во Вроцлаве, передает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, большая часть завалов уже разобрана и спасатели не ожидают найти кого-то еще. Однако спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут проверены все обломки и элементы разрушившегося здания.

В обрушившемся доме было прописано 17 жителей. Стало известно, что после обрушения три человека смогли сами выбраться из-под завалов. Еще несколько жителей дома в момент обвала были в городе. Четверых спасатели обнаружили под завалами с ранениями разной степени тяжести, они отправлены в больницы.

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Трагедия произошла около 09:00 утра по местному времени. Предположительная причина случившегося - взрыв бытового газа. Обрушилось около 80% двухэтажного жилого здания довоенной постройки.

На место трагедии прибыли премьер-министр страны Беата Шидло и глава МВД Мариуш Блащак. Они планируют встретиться со спасателями, пострадавшими, родственниками и близкими погибших.