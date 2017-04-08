В Польше из-за взрыва обрушился жилой дом: есть жертвы (фото, видео)

В Польше в городе Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве около 10:00 по киевскому времени в результате взрыва обрушился жилой дом.

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Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе во Вроцлаве, передает Радио Польша.

Погибли по меньшей мере три человека. Еще пятеро госпитализированы, в том числе один ребенок.

Во время обрушения в доме находилось по меньшей мере 15 человек, эта цифра уточняется.

На месте работают пожарные бригады, две поисково-спасательные группы и пять вертолетов неотложной медицинской помощи.