В Польше из-за взрыва обрушился жилой дом: есть жертвы (фото, видео)

15:41, 08 апреля 2017
Мир
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В доме в момент обрушения находилось как минимум 15 человек.

Погибли по меньшей мере три человека / Фото pap.pl

В Польше в городе Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве около 10:00 по киевскому времени в результате взрыва обрушился жилой дом.

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Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе во Вроцлаве, передает Радио Польша.  

Погибли по меньшей мере три человека. Еще пятеро госпитализированы, в том числе один ребенок. 

Во время обрушения в доме находилось по меньшей мере 15 человек, эта цифра уточняется. 

На месте работают пожарные бригады, две поисково-спасательные группы и пять вертолетов неотложной медицинской помощи. 

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Теги: #Польша#взрыв#дом