В США суд отклонил ходатайство режиссера Полански о закрытии дела об изнасиловании

Суд Лос-Анджелеса отклонил ходатайство режиссера Романа Полански о закрытии уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, судья Скотт Гордон объяснил свое решение тем, что Полански до сих пор скрывается от американского правосудия и не предстал перед судом лично. При этом судья не сообщил, какой приговор ожидает режиссера в случае его возвращения в США.

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Адвокат Полански Гарланд Браун доказывал, что Полански уже отбыл тюремное заключение. По словам защитника, режиссер ранее заключил сделку со следствием и находился в тюрьме 42 дня.

Дело в отношении Романа Полански было возбуждено в 1977 году. Режиссера обвинили в совращении 13-летней модели Саманты Геймер. Полански частично признал вину и пошел на сделку со следствием, согласившись на трехмесячное психиатрическое обследование в госпитале при тюрьме в Калифорнии. Он был освобожден раньше срока, проведя в заключении 42 дня. В 1978 Полански сбежал из США, узнав, что суд может приговорить его к нескольким годам тюремного заключения.

Полански жил в Великобритании, Франции и Швейцарии. В данный момент он находится в Польше.

В ноябре 2015 года Польша окончательно отказалась экстрадировать режиссера.