ЕС следит за новостями из Санкт-Петербурга - Могерини

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выразила солидарность с россиянами после взрыва и гибели людей в метро Санкт-Петербурга.

Об этом она сообщила в Twitter.

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"Следим за новостями, которые поступают из Санкт-Петербурга, вместе со всеми министрами иностранных дел ЕС. Наши мысли с российским народом ", - заявила Могерини.

Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения.

По данным Следственного комитета РФ, «около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.