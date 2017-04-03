Восемь станций метро в Петербурге закрыли для пассажиров

15:45, 03 апреля 2017
Мир
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У станций метро "Сенная площадь", "Технологический институт" дежурят "скорые".

Развернуты оперативные штабы МЧС / vk.com/spb_today

Восемь станций метро в Петербурге закрыты на вход и выход после взрыва в подземке в понедельник, сообщает "Интерфакс".

По данным метро, на вход и выход закрыты станции "Сенная площадь", "Технологический институт", "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Гостиный двор", а также "Маяковская".

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Как передал корреспондент "Интерфакса", перекрыт Московский проспект в районе метро "Технологический институт". У станций метро "Сенная площадь", "Технологический институт" дежурят "скорые", людей выносят на носилках. Развернуты оперативные штабы МЧС.

Как сообщал УНИАН,  в Санкт-Петербурге при взрыве в метро погибли не менее 10 человек.

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Теги: #метро#взрывы#Санкт-Петербург