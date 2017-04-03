При взрыве в метро в Санкт-Петербурге погибли не менее 10 человек

В Санкт-Петербурге при взрыве в метро погибли не менее 10 человек.

Об этом УНИАН сообщили в полиции по Санкт-Петербургу.

"Причина взрыва выясняется, как и количество пострадавших. Известно о 10 погибших", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, сегодня в метро в Санкт-Петербурге прогремели несколько взрывов.

Как сообщает «Эхо Москвы», по предварительным данным, на станции «Садовая» прогремел взрыв в вагоне.

На станциях «Технологический институт» и «Сенная площадь» также прогремели два взрыва. Очевидцы сообщают, что закрыты станции «Маяковская», «Владимирская» и «Площадь Восстания».