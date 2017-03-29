Сенат США поддержал вступление Черногории в НАТО
За расширение НАТО проголосовали 95 сенаторов, против – двое.
Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал вступление Черногории в НАТО.
Соответствующее решение было принято во вторник, 28 марта, сообщает Reuters.
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За расширение Североатлантического альянса проголосовали 95 сенаторов, против – двое. Это значительно больше минимально необходимых для принятия решения двух третьих голосов 100-местного Сената.
Теперь решение о вступлении Черногории в НАТО должен подписать президент США Дональд Трамп. Пока не известно, подпишет ли Трамп документ, однако, члены его команды ранее поддерживали присоединение Черногории к Альянсу.
Как сообщил УНИАН, ранее сенаторы США проголосовали за прекращение дебатов по поводу присоединения Черногории к НАТО. 97 членов Сената США поддержали это решение, лишь два сенатора, против – республиканцы Рэнд Паул и Майк Ли.
Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон написал письмо к лидерам Сената, в котором отметил, что членство Черногории в НАТО будет "очень в интересах Соединенных Штатов".