В Сенате США сняли последнюю преграду для ратификации соглашения о вступлении Черногории в НАТО

Черногория может стать новым членом НАТО уже на этой неделе после того, как сенаторы США проголосовали за прекращение дебатов по этому поводу. 97 членов Сената США поддержали это решение, лишь два сенатора, против – республиканцы Рэнд Паул и Майк Ли, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

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Паул утверждал, что нет никакого смысла брать на себя риск, защищая такую маленькую страну, в случае, если на нее будет совершено нападение. По его словам, черногорская армия состоит лишь из 2 тысяч военных, а получит все преимущества членства в НАТО.

Сторонники членства бывшей югославской республики в НАТО заявляли о важности поддержки стран Восточной Европы, которые разделяют демократические ценности в противовес российской агрессии, а также для укрепления их связей с Западом.

"Черногория пытается сделать все, что Путин ненавидит", сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

На прошлой неделе государственный секретарь США Рекс Тиллерсон написал письмо к лидерам Сената, в котором отметил, что членство Черногории в НАТО будет "очень в интересах Соединенных Штатов".

Настоящее решение Сената США позволяет провести голосование о ратификации вступления Черногории в НАТО уже на этой неделе. Окончательное голосование ожидается во вторник или среду. Ожидается, что решение о присоединения балканской страны к Альянсу получит необходимые две трети голосов.