Трамп рассматривает мир как конкурентную среду, в которой он хочет побеждать

Для президента США Дональда Трампа мир является конкурентной средой, в которой он хочет побеждать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом в рамках Брюссельского международного форума заявил член транзитной команды американского президента, бывший заместитель директора по вопросам коммуникации во время выборов Брайан Ланза.

Читайте такжеСША ужесточают процедуру выдачи въездных виз

"Он очень конкурентная личность. Когда президент смотрит на мир - я не говорю за него, это мое понимание, - он смотрит на него через фильтр конкуренции: кто является нашими конкурентами, с кем мы будем соревноваться за работу в будущем? Как будут выглядеть рынки для американских рабочих, которые должны обладать навыками, чтобы быть конкурентными. Мое понимание, что он рассматривает этот мир с точки зрения того, кто является конкурентом", - сказал Ланза.

По его словам, чтобы понять видение Трампа, надо посмотреть на "главный компонент, который заключается в том, что он очень состязательная личность, которая смотрит, кто является его конкурентом, - когда он пожимает вам руку, он определяет, кто вы есть".

"Он тот, кто сидел за столом переговоров больше, чем кто-либо из президентов за всю свою жизнь. Не на политических переговорах, а деловых, где единственное, что имеет значение, - это успех. Когда вы проводите бизнес-переговоры, вы должны выйти из комнаты с чем-то существенным в руках. Это то, каково у президента, с моей точки зрения, видение мира, который он рассматривает как конкурентную среду", - отметил Ланза.

При этом он выразил убеждение, что для Трампа важна Европа, "Азия также важна, Латинская Америка также важна, как торговый партнер". "Большим конкурентом" для США он назвал Китай.