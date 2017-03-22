"Президент летит в Европу": Белый дом анонсировал первый зарубежный визит Трампа
Белый дом также подтвердил, что 12 апреля президент США примет в Вашингтоне генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Первый зарубежный визит президента США Дональда Трампа состоится 25 мая, когда в Брюсселе пройдет встреча руководителей государств, входящих в НАТО.
Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет DW.com.
По словам Спайсера, Трамп намерен провести переговоры с партнерами по Североатлантическому альянсу, "чтобы подтвердить нашу серьезную приверженность НАТО, а также обсудить критические для альянса вопросы, включая коллективные обязательства союзников и роль НАТО в борьбе против терроризма".
Белый дом также подтвердил, что 12 апреля президент США примет в Вашингтоне генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Это будет первая встреча генсека НАТО и Трампа после его вступления в должность президента.
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В понедельник вечером в Госдепартаменте США сообщили, что Тиллерсон не примет участия во встрече с НАТО 5-6 апреля, не объяснив причин.
Агентство Reuters добавило со ссылкой на неназванные источники, что причиной является участие Рекса Тиллерсона в переговорах между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином, которые должны состояться во Флориде 6-7 апреля. Это сообщение вызвало критические отзывы и в США, и в других странах-членах НАТО.