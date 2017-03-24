ИГИЛ взяло ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне

Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за нападение на подразделение Нацгвардии в Чечне, сообщает SITE.

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Напомним, в ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской совершено нападение на воинскую часть Росгвардии.

У нападавших обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников.