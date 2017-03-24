В Чечне совершено нападение на воинскую часть Росгвардии, есть жертвы

В ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской совершено нападение на воинскую часть Росгвардии. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Сегодня ночью около 02:30 группой неизвестных лиц в количестве шести человек совершено вооруженное нападение на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурской в Чечне", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что у нападавших обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников.

"К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии. Среди военнослужащих имеются погибшие и раненые", - отметили в НАК.

В департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества сообщили, что погибли шесть военнослужащих Росгвардии.

"В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые", - сказал представитель ведомства.

Источник издания сообщил, что в результате нападения шесть нападавших были ликвидированы, еще двое скрылись.