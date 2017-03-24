В Кремле считают "незаконными" запланированные Навальным протесты против коррупции в России

В Кремле заявили, что запланированная российским оппозиционером Алексеем Навальным акция протеста против коррупции в России является «незаконной». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы отмечаем особую заблаговременную работу, которую проводят московские власти и московские органы охраны правопорядка, которые заблаговременно информируют граждан относительно того, что какие-либо акции, о которых упоминается, будут идти в нарушение закона, потому что они не были согласованы», - сказал Песков.

По его словам, «ряд лиц призывает выходить на улицы – это незаконно».

«Это незаконные призывы, это ничто иное как провокация», - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, Навальный призывал россиян в воскресенье, 26 марта, выйти на акцию протеста против коррупции в высших эшелонах власти РФ.

Навальный напомнил о недавно обнародованном расследовании о коррупционных действиях российского премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам оппозиционера, Медведев «получил миллиарды на подконтрольные благотворительные фонды и потратил их на яхты, дворцы и виноградники».

Он отметил, что, хотя с расследованием ознакомились более 14 миллионов человек, ни сам Медведев, ни Кремль вообще не сказали ни одного слова, чтобы объясниться перед народом.

«Именно поэтому 26 марта проходит общероссийская акция «Он нам не Димон» — мы выходим на улицы и требуем ответов, раз власть делает вид, что ничего не замечает. В акции участвует 100 городов по всей России. Я призываю вас найти в нем свой и присоединиться к акции. #ДимонОтветит», - сказал Навальный.

Ранее Навальный заявлял, что пойдет на антикоррупционную акцию 26 марта, несмотря на то, что правительство Москвы отказалось ее согласовать.

2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ.

Представители созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией утверждают, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из «Инстаграмма» и архивным записям установили, где и кто на них плавал.

«Мы нашли, описали и документально доказали существование сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева. Слово «благотворительных» смущать не должно: получателями «помощи» тут являются только Медведев и его семья. Они используют фонды для того, чтобы получать на них «пожертвования» (читай: взятки) от олигархов и банков под госконтролем и тратить средства на покупку дворцов, яхт и виноградников в России и за рубежом», - говорится в материале по итогам расследования.

В целом, по данным авторов расследования, Медведев получил взяток на сумму более 70 млрд рублей (более 1 млрд долларов).