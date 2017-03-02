Навальный обнародовал информацию о "тайной империи" Медведева и взятках на 70 миллиардов рублей (видео)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в стране. Об этом идет речь в расследовании Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального.

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Представители ФБК говорят, что отыскали все резиденции премьера в России и за границей, обнаружили яхты и по геотегам, фото из инстаграмма и архивным записям установили, где и кто на них плавал.

"Мы нашли, описали и документально доказали существование сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева. Слово "благотворительных" смущать не должно: получателями "помощи" тут является только Медведев и его семья. Они используют фонды для того, чтобы получать на них "пожертвования" (читай: взятки) от олигархов и банков под госконтролем и тратить средства на покупку дворцов, яхт и виноградников в России и за рубежом", - говорится в материале по итогам расследования.

Как пример использования такой схемы Навальный приводит историю с "секретной" дачей Медведева в секретная Плёсе. Формально она ничья — принадлежит благотворительной организации — фонду Градислава, а значит, нет даже физических лиц — конечных собственников, ведь имущество некоммерческой организации принадлежит в итоге только ей, а даже не её учредителям.

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"Фактически же все понимают: дача принадлежит Медведеву. Её охраняет ФСО. Там расположено подразделение службы. Над плёсской дачей даже есть официальная бесполётная зона", - поясняет Навальный.

В ФБК пришли к выводу, что коррупционная схема Медведева основывается на создании благотворительной организации с надёжным человеком (однокурсником, родственником) во главе. После чего ее "накачивают" деньгами и покупают на них дворцы и яхты.

"Опираясь на опубликованную отчётность, мы утверждаем: на фонды Медведева были переведены как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом. Это взятки от олигархов Усманова и Михельсона - деньги Газпромбанка, который и ранее много раз был замечен в том, что работает "кошельком" для покрытия расходов высокопоставленных чиновников; перечисления от других компаний (например "дочка" Башнефти)", - говорится в расследовании.

По данным ФБК, на эти деньги построены, куплены и содержатся:

Родовое поместье и агрокомплекс Медведева в Мансурово

Горная резиденция «Псехако» в Сочи

Виноградники в Анапе и Тоскане

Рублёвскую резиденцию, принадлежащую Медведеву, один из самых дорогих объектов Подмосковья примерно за 5 миллиардов рублей, подарил фонду Медведева один из самых богатых олигархов России с состоянием в 12,5 миллиардов долларов Алишер Бурханович Усманов.

Фонд борьбы с коррупцией намерен подать заявления о преступлениях по всем эпизодам этого расследования.