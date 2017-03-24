В Южной Корее могут раскрыть тайну одной из крупнейших морских катастроф

Катастрофа в апреле 2014 года убила более 300 пассажиров - в основном, школьников. Спастись сумели лишь 172 человека. А тела еще 9 пропавших без вести надеются обнаружить на пароме.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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После полугода следствия причинами трагедии назвали перегрузку судна и незаконную перестройку его корпуса. а также ошибку капитана.

Окончательно поставить точку следователи собираются уже за две недели, ведь именно столько времени следователи собираются потратить на обследование парома.