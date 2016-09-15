На Бали взорвался паром с туристами: десятки пострадавших, есть погибшие (фото)
При взрыве пострадали около двадцати человек. Погибла гражданка Германии.
Паром, на борту которого было около 40 человек, взорвался сегодня, только отплыв от порта Падангбай острова Каранкасем на Бали. Об этом пишет The Guardian.
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По информации местной полиции, пострадали 20 человек, одному из них при взрыве оторвало стопы. Среди пострадавших были граждане Португалии, Германии, Австралии, Южной Кореи и Великобритании. Погибла одна женщина, гражданка Германии.
По информации других источников, жертв взрыва больше. Некоторые СМИ сообщают о двух или трех погибших.
Indonesia: 2 tourists killed in Bali boat explosion, 20 injuredhttps://t.co/M204C4adHtpic.twitter.com/m2YCNEvB4e— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) September 15, 2016
Indonesia Bali Explosion Hits Tourist Ferry, at Least 2 Dead https://t.co/AZUQvSz3vu— BaracoaRadio Station (@BaracoaRadio) September 15, 2016
Полиция склоняется к версии о несчастном случае, криминалисты продолжают исследовать место происшествия.
Среди пассажиров парома были также шестеро итальянцев, пятеро французов, четверо португальцев, четверо австрийцев и по двое из Ирландии, Нидерландов и Германии.