На Бали взорвался паром с туристами: десятки пострадавших, есть погибшие (фото)

Паром, на борту которого было около 40 человек, взорвался сегодня, только отплыв от порта Падангбай острова Каранкасем на Бали. Об этом пишет The Guardian.

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По информации местной полиции, пострадали 20 человек, одному из них при взрыве оторвало стопы. Среди пострадавших были граждане Португалии, Германии, Австралии, Южной Кореи и Великобритании. Погибла одна женщина, гражданка Германии.

По информации других источников, жертв взрыва больше. Некоторые СМИ сообщают о двух или трех погибших.

Indonesia: 2 tourists killed in Bali boat explosion, 20 injuredhttps://t.co/M204C4adHtpic.twitter.com/m2YCNEvB4e — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) September 15, 2016

Indonesia Bali Explosion Hits Tourist Ferry, at Least 2 Dead https://t.co/AZUQvSz3vu — BaracoaRadio Station (@BaracoaRadio) September 15, 2016

Полиция склоняется к версии о несчастном случае, криминалисты продолжают исследовать место происшествия.

Среди пассажиров парома были также шестеро итальянцев, пятеро французов, четверо португальцев, четверо австрийцев и по двое из Ирландии, Нидерландов и Германии.