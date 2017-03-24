Бойня в чеченской части Росгвардии: в сети опубликовано первое видео нападения

Видео с места нападения на часть росгвардии в Чечне появилось в комментариях в неофициальном сообществе "Росгвардия ФСВНГ" в соцсети "ВКонтакте", а также на видеохостинге YouTube.

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Внимание! Видео содержит шокирующие кадры.

Как сообщалось, в ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской совершено нападение на воинскую часть Росгвардии. У нападавших обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников.

В департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества сообщили, что погибли шесть военнослужащих Росгвардии. "В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые", - сказал представитель ведомства. Источник издания сообщил, что в результате нападения шесть нападавших были ликвидированы, еще двое скрылись.