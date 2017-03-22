Вашингтон предложил НАТО подстроиться под рабочий календарь Тиллерсона

В Соединенных Штатах Америки заявили, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон может принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО при условии, если ее перенесут, передает Радио Свобода.

Как сказал представитель Государственного департамента Марк Тонер, Вашингтон предложил другие возможные даты, которые подходили бы для рабочего календаря Тиллерсона, для переноса этой встречи, которая пока что запланирована на 5-6 апреля в Брюсселе.

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По словам спикера, США остаются стопроцентно верными союзу НАТО.

В НАТО после этого заявления сказали Радио Свобода, что находятся по этому поводу в контакте с Госдепартаментом США. Но, сказал неназванный чиновник, в НАТО все решения принимаются консенсусом всех 28 стран-членов.

В понедельник вечером в Госдепартаменте США сообщили, что Тиллерсон не примет участия во встрече с НАТО 5-6 апреля, не объяснив причин. Агентство Reuters добавило со ссылкой на неназванные источники, что причиной является участие Рекса Тиллерсона в переговорах между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином, которые должны состояться во Флориде 6-7 апреля.

Это сообщение вызвало критические отзывы и в США, и в других странах-членах НАТО.