В Стамбуле разбился вертолет, погибли пять человек (фото, видео)

Об этом сообщает Hurriyet Daily News. По словам очевидца, вертолет врезался в телебашню и упал на дорогу.

По сообщению местных властей, вертолет принадлежал группе компаний Eczacıbaşı и перевозил менеджеров и иностранных гостей.

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Согласно сообщениям местных СМИ, на борту находилось семь человек, включая двух пилотов, четырех иностранцев и одного турецкого гражданина. Отмечается, что четверо погибших были россиянами.

Вертолет взлетел из аэропорта Ататюрка и разбился через пять минут.

Ранее при столкновении автобуса и грузовика в Гондурасе погибли 16 человек.