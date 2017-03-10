В Стамбуле разбился вертолет, погибли пять человек (фото, видео)
В Стамбуле разбился вертолет, на борту находились семь человек, пятеро из которых погибли при крушении.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News. По словам очевидца, вертолет врезался в телебашню и упал на дорогу.
Düşen helikopterin Eczacıbaşı'nın üst düzey yöneticilerini taşıdığı ortaya çıktı! https://t.co/2peTxShp4dpic.twitter.com/RpcOKFxIzL— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) March 10, 2017
По сообщению местных властей, вертолет принадлежал группе компаний Eczacıbaşı и перевозил менеджеров и иностранных гостей.
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Согласно сообщениям местных СМИ, на борту находилось семь человек, включая двух пилотов, четырех иностранцев и одного турецкого гражданина. Отмечается, что четверо погибших были россиянами.
Вертолет взлетел из аэропорта Ататюрка и разбился через пять минут.
Ранее при столкновении автобуса и грузовика в Гондурасе погибли 16 человек.