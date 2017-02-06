При столкновении автобуса и грузовика в Гондурасе погибли 16 человек
04:27, 06 февраля 2017Мир
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На шоссе возле столицы Гондураса Тегусигальпы столкнулись грузовик и автобус.
Последствия ДТП / REUTERS
В результате случившегося погибли 16 человек, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.
По данным агентства, грузовой автомобиль стал неуправляемым и врезался в автобус. После столкновения грузовик скрылся с места аварии.
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REUTERS
В ДТП, помимо 16-ти погибших, пострадали 34 человека, добавляет агентство. Они были доставлены в больницу. Как сообщил секретарь медицинского учреждения Мигель Осорио, два человека находятся в тяжелом состоянии.
В данный момент специалисты пытаются определить, почему грузовик стал неуправляемым, превышал ли водитель скорость.
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