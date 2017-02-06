При столкновении автобуса и грузовика в Гондурасе погибли 16 человек

В результате случившегося погибли 16 человек, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, грузовой автомобиль стал неуправляемым и врезался в автобус. После столкновения грузовик скрылся с места аварии.

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В ДТП, помимо 16-ти погибших, пострадали 34 человека, добавляет агентство. Они были доставлены в больницу. Как сообщил секретарь медицинского учреждения Мигель Осорио, два человека находятся в тяжелом состоянии.

В данный момент специалисты пытаются определить, почему грузовик стал неуправляемым, превышал ли водитель скорость.