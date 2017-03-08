В Гватемале в детском доме после бунта вспыхнул пожар, погибли не менее 19 человек

Еще 25 человек получили ожоги и травмы, сообщают пожарные. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Однако один из офицеров полиции сказал, что он начался после того, как были подожжены матрасы, передает Русская служба Би-би-си.

В центре содержатся подростки в возрасте до 18 лет, которые испытывали жестокое обращение в семье, были оставлены без присмотра или стали жертвами торговли людьми.

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Накануне в приюте вспыхнул бунт, после которого 60 детей сбежали. Они пожаловались на жестокое обращение и плохие условия содержания в центре.

В происходящее была вынуждена вмешаться полиция. Прозвучали предположения, что подростки в реабилитационном центре могли подвергаться сексуальному насилию.

Выживших после пожара детей перевезли в безопасное место. Около центра собрались их встревоженные родственники.

По некоторым данным, реабилитационный центр рассчитан на 400 человек, но там находилось гораздо больше детей.