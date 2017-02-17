ООН зафиксировала более 200 случаев сексуального насилия в зонах конфликта в Украине

Как передает ТСН, в целом отчет охватывает период от 14 марта 2014 года до 31 января 2017 года, а территориально - оккупированные Донбасс и Крым.

"Мобильные группы, которые работали от ноября 2015 года в пяти регионах, подвергшихся воздействию конфликта, обнаружили 203 случая сексуального насилия, в том числе 43 случая изнасилования, которые произошли после 1 апреля 2014 года", - говорится в отчете.

По данным ООН, примерно 43% жертв сексуального насилия составили женщины в возрастной группе 25-36 лет. Мобильным группам было трудно оценить, сколько именно из этих случаев связаны с конфликтом, поскольку примерно в 36% случаев женщины не могли идентифицировать своих нападающих.

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"Большинство случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, которые задокументировало Управление Верховного комиссара, произошли на фоне ограничения свободы со стороны правительственных сил и вооруженных формирований. В этих случаях как мужчины, так и женщины подвергались сексуальному насилию. Избиения и поражения электрическим током области гениталий, изнасилования, принуждение к обнажению использовались как методы пыток и жестокого обращения с целью наказания, унижения или выбивания признаний", - рассказали в ООН о ситуации на Донбассе.

"Более того, ради давления злоумышленники угрожали задержанием или похищением, изнасилованием, ранением или убийством родственников жертв, особенно их детей. На территории, подконтрольной вооруженным формированиям, сексуальное насилие также использовалось для принуждения лиц, лишенных свободы, отказываться от имущества или совершение других действий, необходимых преступникам, как явное условие их безопасности и освобождения. Большинство этих инцидентов датируются 2014-2015 годами", - детализировали в отчете.

Что же касается Крыма, то правозащитники заявили об ограниченности получения данных.

"Из-за отсутствия физического доступа в Автономной Республики Крым, Управление Верховного комиссара имеет ограниченную информацию относительно лечения людей, лишенных свободы, которые находятся в руках власти Российской Федерации в Крыму", - сообщили в ООН.

"В связи со случаями, задокументированными Управлением Верховного комиссара от 14 марта 2014 года до 31 января 2017 года, нет оснований для того, чтобы признать сексуальное насилие средством стратегического или тактического воздействия со стороны правительственных сил или вооруженных формирований на востоке Украины или Российской Федерацией в Крыму", - резюмировали правозащитники.