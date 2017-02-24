В Москве попрощались с Чуркиным (видео)

Об этом сообщает ТАСС.

Похороны прошли с воинскими почестями.

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Церемония прощания с Чуркиным состоялась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента России.

Как сообщал УНИАН, Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. По данным МИД РФ, постпред ушел из жизни на рабочем месте.